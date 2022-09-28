中國外交部發言人汪文斌28日主持例行記者會。針對昨天中國國家電腦病毒應急處理中心發布《西北工業大學遭美國國家安全局網路攻擊事件調查報告（之二）》，汪文斌表示，這是本月內中國相關機構針對美國安局對西北工業大學進行的惡意網路攻擊第三次發布調查報告，向外界公布了更多美方安全機構對中方實施大規模網路攻擊的證據。美國的網路黑手越伸越長，這已成為國際社會日益強烈的共同關切。越來越多事實已證明美國是全球網路安全最大威脅。

中國國家電腦病毒應急處理中心發布詳細披露美國國安局「特定入侵行動辦公室」，以日本、德國、韓國等為跳板，在荷蘭、丹麥等國設置相關網路武器託管，控制中國相關關鍵基礎設施，向西北工業大學內部網路深度滲透，竊取大量帳號口令、身分驗證、系統日誌、存取權限、文檔數據、網路配置等關鍵敏感性數據和敏感人員資訊。美國還祕密控制不少於80個國家的電信運營企業，對全球電信使用者實施無差別的通訊監聽。

汪文斌指出，近期中方已通過不同管道要求美方對惡意網路攻擊作出解釋，並立即停止不法行為。但到目前為止，美方一直保持沉默，美方在編造散播所謂中國駭客的謊言時高調積極，對中國相關機構公布的實錘鐵證卻視而不見，避而不談。人們不禁要問，這背後到底隱藏著什麼見不得人的祕密？

汪文斌稱，長期以來，作為公認的駭客帝國竊密大戶，美國憑藉在互聯網領域的絕對優勢，在全球範圍實施無差別網路控制和竊密，藉以謀求政治、軍事、外交和商業利益。美國的網路黑手越伸越長，這已經成為國際社會日益強烈的共同關切。越來越多的事實已在證明美國是全球網路安全的最大威脅。中方呼籲各國團結起來，共同抵制侵犯網路主權、破壞國際規則的霸權行徑，共同營造和平、安全、開放合作的網路空間。