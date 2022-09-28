桃園新屋台61線永安段橋下新闢停車場，目前已開放民眾免費使用。（陳睿生提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋區永安漁港自永安海螺文化體驗園區今年3月開幕後，遊客量約增2成，漁港附近現有停車場不足應付，假日車潮易回堵。桃市府海岸管理工程處與交通局在台61線快速道路橋下新闢停車場，50個車格率先完工啟用，日後將再增設200格準備招標中，盼紓解遊客停車需求。

永安漁港緊鄰永安海螺文化體驗園區與綠色隧道，是不少家庭騎單車吃海鮮的熱門景點。中壢區漁會總幹事黃德汶指出，自海螺園區開幕後，桃園景點人潮警示燈號中，永安漁港人流總名列前茅，人車潮湧入，漁港周邊約600個停車格已不足，不少遊客更直接違停，恐影響道路安全。

市議員陳睿生去年接獲陳情，他表示，海螺園區開幕後漁港人潮約增加2成，假日頻現回堵車潮，而台61橋下閒置空間的活化，是他持續爭取的議題，增設停車空間有望紓解假日停車需求。

海管處說明，與交通局合作率先於台61橋下永安段新闢50個停車格，經過約2個月工期於8月中完工，現已開放民眾免費使用。不過，民眾關心此停車場距離漁港仍有距離，太遠恐降低遊玩意願，認為應搭配相關配套措施例如接駁，才能稍微緩解。

海管處表示，新停車場連接往漁港方向，橋下將再增設約200個車格，目前設計已核定，準備進入招標階段，若招標順利預計年底前可開工，估明年中完工，仍視招標情況而定。未來待200格完工後，也規畫在停車場廣場安排自行車租賃站進駐，讓民眾停完車後可騎自行車前往漁港。

此外，關於台61橋下閒置空間，陳睿生也提到，他將繼續推動各段橋下的空間活化，例如蚵間段、笨港段與深圳段等，可規畫休憩或運動空間，但執行仍需評估效益，盼持續增加沿海公共休閒場域。