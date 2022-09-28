香港名導關錦鵬28日跨海接受台灣媒體採訪，聊他的經典作品《阮玲玉》，關錦鵬分享當年飾演阮玲玉的張曼玉，私下非常認真做角色功課，連續10天到關錦鵬的工作室，穿旗袍高跟鞋、弄好頭髮拿著杯子，看著鏡子去接受自己扮成角色的模樣。不過兩人也已10年未見，關錦鵬稱張曼玉特立獨行，已不拍電影多年改闖歌壇，早沒接觸電影圈的人了。

關錦鵬說在《阮玲玉》那年代，很多女性都剃掉眉毛然後用畫的，要張曼玉改造外型剃眉毛，但她一直不肯，推託說聽說有人剃完眉毛就長不回來，所以不敢剃，「我們就用化妝的膠水黏眉毛，結果有次我們去試拍，拍完她也看了，後來各自回飯店，她來敲我門，看她把自己的眉毛遮著，一鬆手結果已經把眉毛剃了。」果然影后還是願意為角色犧牲。

另關錦鵬現在正在寫劇本，故事與香港和台北有關，他透露現在最想跟張孝全合作，新劇本男主角也是照著張孝全的模樣寫，關錦鵬說：「覺得他很性感，希望能跟他合作很久了，他演《盛夏光年》很棒。」