因應減緩氣候變遷衝擊，全球加速能源轉型，群創響應2050淨零排放目標，自主開發i-ACE智能空調系統（Intelligent Advanced Chilled-water Economy，i-ACE），持續以創新技術追求能源與資源最佳使用效率，積極推動低碳綠色生產，擴大綠色創新效益，有效降低溫室氣體排放，加速實現淨零排放目標。
群創致力氣候變遷減緩與調適作為，自主開發i-ACE智能空調系統，藉由i-ACE智能控制導入，整合冰水主機、冷卻水塔及泵浦設備的運轉及負載特性，及累積多年的空調設備運轉資料，應用人工智慧大數據演算分析，建立各設備預測模型及最佳化整合模型，將傳統的單變數獨立控制，提升至可將冰水主機、冷卻水塔及泵浦各設備，以同步多變數最佳化控制模式進行，提升整體空調系統運作至最佳效率運轉點。
群創i-ACE智能空調系統，透過精準控制，有效預測系統最佳控制點，以達最佳節能效益，實際驗證每年可節省1,333萬度，節電效益達1.95％，約年減6,786噸CO2e碳排量，同時兼顧節能與穩定運轉特性，並透過自主開發的過程，持續培訓各廠區系統負責人員，讓員工與公司共同成長，加值其職場發揮與提升專業能力。
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