由經濟部國際貿易局與外貿協會共同推動的台灣經貿網(Taiwantrade)B2B電子商務平台，正式啟動「台灣經貿網元宇宙未來館」(Taiwantrade Metaverse)，透過領先全球的最新虛實科技整合應用，立志為國內外買主與台灣企業打造首個元宇宙概念電商示範，搶占元宇宙生態鏈商機。

發表記者會由外貿協會董事長黃志芳主持，並邀請到經濟部國際貿易局副局長李冠志與Meta台灣公共政策總監陳奕儒，一同開啟由真實世界走進虛擬場館的通道，象徵劃時代的浩瀚元宇宙世代正式展開。

已成為當今全球數位經濟焦點的元宇宙產業，由物聯網、AI人工智慧、數位分身、360度環物攝影技術及立體顯影等多重最新科技整合而成的網路空間，藉由網際網路將現實與虛擬世界串聯。只需配戴沉浸式裝備如AR(擴增實境)眼鏡或VR(虛擬實境)頭盔就可即時進入，不僅可應用影視娛樂與遊戲產業，未來還可擴及金融、零售、教育與醫療等。

根據全球知名科技產業研究機構TrendForce預估，全球虛擬實境應用內容市場在2025年的規模總值將上看83.1億美元。因此外貿協會台灣經貿網推出元宇宙未來館，透過沉浸式虛擬展示空間及數位分身應用場景，積極搶攻國際市場商機。

Meta台灣公共政策總監陳奕儒分享，經濟商業是Meta元宇宙XR Hub計畫的重點之一，再加上疫情重塑商業模式，Meta積極支持由外貿協會建構虛擬的「台灣經貿網元宇宙未來館」，向全球展現頂尖的MIT品牌與商品，讓台灣未來的數位 商務展覽不再只侷限於實體或線上2D模式，而是在升級強化的3D元宇宙中互動交流，初探未來五到十年後元宇宙中各國商展的雛型，協助台灣企業及品牌為邁入元宇宙超前部署。

黃志芳董事長開幕時化身「台灣經貿網元宇宙未來館」的領航員，親自戴上Meta All-In-One VR頭戴式裝置「Meta Quest 2」進入虛擬展館，示範透過最新的數位設備跨越場域限制，走入近100%仿真的展覽空間內完整展現台灣優質產品。

台灣經貿網元宇宙未來館內展示MIT產品，以智慧綠能概念為題，邀集16家企業上架特色商品，如創異物聯的AI人臉辨識PTZ自動追蹤視訊攝影機、承昊生技T1 Plus無線手持抗菌機、彬騰企業智慧節能調光窗簾、高知名度的大同電鍋、台灣智慧駕駛股份有限公司的無人電動巴士及東元電機高效能冷卻水塔直驅系統等，將首次透過元宇宙以截然不同的方式，將產品的優勢及能量展示給全世界。

台灣經貿網近年求新求變，導入雲端虛擬展間、Web story、AI撰寫國際新聞稿等多項AI生成數位內容與數位行銷新服務，幫助會員廠商度過疫情，商機滾滾而來。今年台灣經貿網除更加強量身打造的顧問式一對一數位行銷輔導、站內外行銷資源導流及專屬優化電商經營外，更加入企業專屬Avatar-產品解說影音生成DIY、關鍵字廣告自操輔導等新服務，提供一站式解決方案。