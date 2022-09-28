隨著時代不斷變遷，每個時代的流行語也都不同，不同的語種又可能發展出不同的流行語。有網友就好奇，有什麼台語是只有老一輩的人會講？沒想到釣出一票人指出，引申之意為沒有用的「抾捔」只有老人才會用！

目前在年輕人族群中愛用的流行語，當屬意為「完蛋了」的「芭比Q」，有網友因此好奇過去的流行語。原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，「什麼台語，真的只有老一輩會講？」掀起熱議。

對此，許多人紛紛回應，「破格（掃把星）」、「杯底毋通飼金魚（勸人飲酒時乾杯）」、「娘嬭（媽媽）」、「走標…小時侯常聽爺爺提這個詞，年紀稍長才知道是啥…（賽跑、跑步運動）」、「搖人無才，搖豬無刣（搖擺不穩重的人，多無才氣）」、「不答不七（不三不四、不像樣）」，另外也有不少人笑說，「我只知道3個字台語大家都會講」、「這根本是陷阱，有應答的都是『老一輩』」。

其中最多人認為，「抾捔」是老一輩才會用的詞，「不好好讀書，一輩子都抾捔」、「這世人抾捔」、「你抾捔啦」。事實上，根據教育部台灣閩南語常用詞辭典，「抾捔」是形容一個人不成器，一輩子都沒有用、沒出息。