屏東是全國冬季裡作紅豆最主要生產區，平均種植面積4600公頃、年產量高達9500公噸，占全台75％，屏東縣政府為此主導紅豆保險開發，今年首創降水量參數紅豆農作物保險，期間召開多次農民座談會及專家學者會議，目前累積投保面積約142公頃，農民明顯還在觀望。

屏東縣政府農業處長鄭永裕表示，此次規畫推動的紅豆保險為降水量參數型保險，以雨量為理賠依據，特色為免勘損及理賠快速，保單分為甲式及乙式，供農民自行依風險評估選擇。

甲式理賠門檻為每日雨量大於、等於60.5MM以上；乙式理賠門檻為每日大於、等於50.5MM以上，只要單日降雨量超過約定理賠門檻，即為起賠點，保險期間每年10月到翌年1月，將依投入成本比例賠付保險金額85％至100％為限，最高每公頃新台幣4萬元。

保險費分別為每公頃5480元及8196元，鄭永裕指出，農糧署與屏縣府皆有補助，且紅豆保險和農業天然災害救助並行，可以充份保障紅豆的主要風險。

但由於近幾年颱風侵台機率不高，危害較小，使得各類農漁業保險出險率低，加上農民必須先繳保費，使得多數農民呈現觀望狀態。

鄭永裕坦言，農業保險覆蓋率約2、3％，但他也強調，商業保險就是希望危害來時能降低風險、買個保障，由於紅豆保險銷售至10月15日，仍會持續下鄉宣傳，充份瞭解農民的需求方向，也希望有需求的農友能盡速投保。