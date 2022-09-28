台灣行動菩薩助學協會成立20年，舉辦「2022愛你愛很大會員回娘家」活動，邀會員回娘家。(林欣儀攝)

從一開始幫助25名學生，台灣行動菩薩助學協會走過20年，至今助學學子累計達上萬人，會員數已有8000多人，特別推出「2022愛你愛很大會員回娘家」活動，即日起在台中市府舉辦影像回顧展，邀請曾奉獻過愛心的民眾來回味，10月1日並將舉辦慈善園遊會，盼藉此啟動愛的循環。

「2022愛你愛很大會員回娘家」活動在彰化縣芳苑鄉後寮國小學生的歌聲中揭開序幕，台中市副市長令狐榮達表示，台中市府與28個社福團體合作、投入弱勢兒少課後照顧服務計畫，設有34處免費的課後照顧據點，每年約提供1000名學童的課業指導、親職教育等服務。

令狐榮達強調，台灣行動菩薩的義舉從台中出發，20年來已遍及全國10個縣市，幫助近90所學校、逾3萬人次學子，且服務項目從一開始的偏鄉孩子助學，到後來擴及至課後輔導與專長培育等，是社會力的具體展現。

台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華表示，助學協會起初發起人僅47名，20年來走很不容易，持續成長茁壯，至今會員數約8000多人，發出的助學助養金及培育費用達1.4億元；當中有志工從黑髮服務到變成白髮，也有當年受助的孩子長大後回來當志工，透過回顧展，盼呈現20年來的點點滴滴。

協會指出，透過20周年的系列慶祝活動，除在市府舉辦為期8天的回顧展，分享協會一路走來的服務歷程，10月1日也將在市政大樓川堂及府後廣場舉辦愛心園遊會，民眾只要捐款250元即可獲贈1本園遊券，所有園遊券收入都將捐作助學使用。