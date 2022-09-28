新北市府舉辦「2022台灣女孩日─新北女孩勇敢逐夢」活動，4名女大生表演跆拳道品勢，為活動揭開序幕。（王揚傑攝）

侯友宜和新北女孩及長榮機師李信燕（右2）座談。（新北市社會局提供）

新北市社會局舉辦「2022台灣女孩日─新北女孩勇敢逐夢」活動。（新北市社會局提供）

為響應聯合國「國際女孩日」，我國將10月11日訂定為「台灣女孩日」，新北市社會局今（28）日舉辦「2022台灣女孩日─新北女孩勇敢逐夢」活動，邀請市長侯友宜與新北女孩座談，侯友宜表示，女性在各行各業都頂起一片天，鼓勵女孩要勇敢追夢。

活動開始由4名女大學生表演跆拳道品勢，動作整齊畫一，充分展現出力與美，接著4人將跆拳道結合音樂與雙節棍，動感十足，更是博得滿堂喝采。

隨後侯友宜與長榮航空機師李信燕、跆拳道運動員許珮旂、黎明科大學生陳怡婷等人座談，侯友宜說，女性具有細膩、堅韌的特質，在各行業裡都能獨當一面，頂起一片天，女性首長也愈來愈多，新北市自2013年起積極培力新北女孩，將種子深入社區與校園，讓兩性平權意識從小做起，鼓勵女孩們打破性別框架，勇敢逐夢，突破自己。

李信燕表示，從小就有飛行的夢想，在淡江大學航太系畢業後，先在遠東航空擔任地勤6年，2007年考上長榮飛行員，2009年開始擔任波音747副駕駛，目前是787正駕駛，2018年擔任桃園機師職業工會理事長。女性的抗壓性更高、組織能力更強、溝通技巧更好，鼓勵新北女孩要有夢想，並且勇敢去追逐。

社會局長張錦麗表示，社會局將歷年來培力女孩的成果和活動彙集，即日起至10月7日，於板橋區區運路111號3樓新北市婦女中心展出，歡迎社會各界蒞臨觀賞。