立委陳椒華昨(27日)於立法院揭露3段錄音檔,內容為鏡電視前董事長裴偉親口說,已透過行政院長蘇貞昌等人向NCC主委陳耀祥施壓,要求通過鏡電視執照。國民黨新竹市長候選人林耕仁痛批,民進黨高層直白粗暴下命令,一句「總統的旨意」輾壓新聞自由的底線,他呼籲大家站出來,向伸手干預媒體的執政黨抗爭。

林耕仁今(28日)在臉書以「反抗總統的旨意,守護人民的尊嚴」為題發文,引用美國大法官休戈‧布萊克(Hugo Black)的話說:「只有自由而不受牽制的新聞,才能有效揭露政府之弊。」Only a free and unrestrained press can effectively expose deception in government.

「而今天的台灣,恰好是相反的。」林耕仁說,新聞媒體與執政黨盤根錯節的關係,蒙蔽事實真相、顛倒是非亂帶風向,政治黑手輕易伸入媒體。黨要你報導什麼,你就得報導;黨要你閉嘴,你不能吭一聲。

林耕仁指出,今年一月份,鏡電視申照通過時,就已經爆出「政治黑手干預」爭議;昨日在立法院的三段關鍵錄音曝光:「蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥」、「府方的人是用洪耀福做代表,去告訴陳耀祥說,不要以為18號公投如果沒有好的結果的話,會換行政院長,這個案子就可以拖,這個是總統的旨意,不是行政院長的旨意」。

他痛批,直白粗暴、毫不掩飾地下命令,更坐實了民進黨高層都是直接跟媒體喬好,直接指揮淪為執政黨打手的NCC「快速讓鏡電視拿到執照」。媒體高層自甘墮落,為了利益跟執政黨狼狽為奸,一句「總統的旨意」,輾壓新聞自由的底線、衝破捍衛人民權益第四權的守門。

林耕仁質疑,如果媒體直通執政黨高層,為了自身利益可以被摸頭,不再為公平正義揭露真相;那未來你我的權益受到侵害,鴨霸政府恣意妄為之際,我們又有什麼力量,可以為自己發聲?他呼籲大家站出來,向伸手干預媒體的執政黨抗爭、向自甘墮落的媒體高層怒吼。反抗「總統的旨意」,才能守護人民的尊嚴。