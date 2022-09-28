（宏碁旗下最新可升級電競神機Predator Orion 7000登場，採用全新第13代Intel Core處理器。圖／宏碁提供）

品牌廠宏碁（2353）今（28）日宣布推出旗下高階電競桌機新品Predator Orion 7000（PO7-650）系列，搭載全新第13代Intel Core處理器，是專為熱血遊戲鐵粉、與遊戲創作者所設計的可升級電競桌機，並且挑戰高性能多工處理與進階運算性能的極限。

該款可升級的Predator Orion 7000，內建Windows 11，最高搭載Intel Core i9-13900K桌上型電腦處理器，並採用全新效能混合架構，透過第13代Intel Core處理器提供更進階的真實運算技術及超高效的多工處理，使遊戲玩家和創作者能夠大幅提升效率，滿足遊戲、生產力、娛樂和創造力需求的同時，亦支持沉浸的繪圖影像處理和一流的連網能力。

Predator Orion 7000作為一款終極電競神機， 具備多個可搭配最新款遊戲配件的連接埠，包括頂部的三個 USB 3.2 Gen 1 Type A、一個 USB 3.2 Gen 1 Type C，以及兩個音訊連接孔。背面有三個 USB 3.2 Gen 2 Type-A、一個 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、兩個 USB 2.0 連接埠和 3 個音訊連接孔。

此外，透過隨贈的一個月Xbox Game Pass Ultimate，玩家可無限暢玩數百款高階遊戲。

宏碁資訊產品固定運算事業總處長李政達指出，配備全新第13代Intel Core桌上型電腦處理器的Predator Orion 7000，即便是最刁鑽的遊戲也能展現絕佳性能，持續為遊戲玩家提供超越想像的遊戲體驗，同時率先將全新處理器推向市場。