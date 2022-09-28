日本日經指數28日收新低，因為市場愈來愈擔心經濟將出現衰退。同時，有消息傳出蘋果將放棄增產iPhone，使得科技產業現在也人心惶惶。日經指數跌397.89點或1.5%，收26,173.98點，是7月1日以來新低。同時，東證跌17.86點或0.95%，收1,855.15點。

Miki證券認為，目前市場都在評估景氣是否邁入衰退期之下，要買進股票的話實屬不易。

製藥產業逆勢上漲，漲幅約0.35%。衛采漲停幅度高達17.29%，因為與美國同業Biogen合作研發的阿茲海默治療藥物lecanemab，宣布試驗成功。競爭對手鹽野義製造也表示，新冠口服藥與安慰劑相比，可明顯舒緩患者症狀，股價也收漲1.08%。

大型類股普遍下挫，迅銷跌4.23%，發那科跌2.89%，軟銀跌1.83%，東京威力科創也跌1.38%。在蘋果傳出不增產消息後，供應商TDK也收跌3.05%。