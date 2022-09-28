為打壓居高不下的通膨，聯準會（Fed）一連串激進升息，恐加劇經濟衰退風險，引發全球股市跌跌不休。美媒最新調查顯示，近6成華爾街投資人認為，Fed暴力升息是目前市場最大的威脅，值得留意的是，大陸侵犯台灣（台海危機）也入列前五名風險。

CNBC本周對大約400位企業投資長、股票分析師和投資組合經理等專家進行調查，詢問受訪者「當前市場面臨最大風險」，其中高達58%受訪者表示，他們最擔心Fed過於激進（大幅升息）。聯準會上周升息3碼（0.75個百分點），將基準利率上調到3%至3.25%之間，不僅是今年來第三次升息3碼，也創下1980年代以來最激進緊縮的步調，Fed承諾進一步升息以打擊通膨，卻引發風險資產瘋狂拋售。

Principal Global Investors首席全球策略師Seema Shah表示，聯準會破天荒的升息手段，可望讓通膨更接近2%的目標，但也可能造成經濟困境。Fed容忍經濟陷入衰退，對風險資產不是好兆頭。他提醒投資人，面對越來越艱難的市況，應採取保守策略。

在這份調查中，有3%受訪者認為，大陸侵犯台灣是市場最大威脅，入列第五大風險。

其實台海局勢緊張，不僅成為國際關注的焦點，也牽動美國金融業在中國大陸的布局。金融時報上周報導，花旗、摩根大通和美國銀行表示，如果大陸侵犯台灣，將遵守美國政府要求，撤出中國大陸市場。

超過60%受訪者預估，今（2022）年底，標普500指數將低於4000點，年度跌幅約16%左右，但仍較周二（27日）收盤3647點高出8%左右。

加拿大皇家銀行（RBC Capital Markets） 最新報告指出，若美股出現1970 年代的崩盤方式，標普500可能會下探至3500 點，更悲觀的情形下，本益比下修到14 倍，可能跌到3050 點。