「名軒海樂地」抽出第二季38萬購屋金！同步登場「納涼藝術祭市集」

「名軒海樂地」抽出第二季38萬購屋金，減輕住戶房子負擔。(圖/業者提供)

淡海新市鎮指標建案「名軒海樂地」先前抽出第二季38萬元購屋金，令幸運兒又驚又喜；同時舉辦「納涼藝術祭」，現場展示商品創新又多元，吸引淡水周邊眾多民眾前來共襄盛舉，非常熱鬧。此外，「名軒海樂地」希望打造如同美術館般的住家環境，並讓小朋友從小接觸藝術薰陶，特別聘請國寶級李再鈐大師及6位中日藝術家作品進駐，展示珍貴的藝術品，營造高品質的居住氛圍，培養濃厚藝術氣質。

「名軒海樂地」為一圓青年成家的夢想，於活動現場抽出38萬元購屋金，讓幸運兒又驚又喜。名軒海樂地專案協理徐勝謙表示，現在買房不易，因此名軒力挺年輕人成家，舉辦海選購屋金活動，讓民眾有機會抽中38萬元，使年輕族群、首購族、新婚族及退休族群，能夠享受公設以外，還能減輕購屋負擔。另外，名軒海樂地也結合公益與家扶基金會打造聖誕心願牆，幫助他們能夠渡過一個快樂的聖誕節。此外，「名軒海樂地」同時舉辦「納涼藝術祭市集」，現場有10多個攤位展示多元商品，吸引周邊住戶及路過民眾前來參與。

名軒開發總經理吳勝利表示，「名軒海樂地」一出門就是淡海輕軌V11站，因此社區門口有淡海輕軌及13線公車等交通工具，可輕鬆抵達41個網紅景點；且社區中庭享有1800坪雕塑水花園，還有多達20項室內化、全齡化公設，讓大人小孩365天，不管晴雨天皆能盡情享有放鬆時刻，因此它本身就是一個很好的渡假休旅宅。

名軒開發總經理吳勝利表示，「名軒海樂地」社區門口有淡海輕軌及公車，可輕鬆抵達41個網紅景點。(圖/截取自youtube)

名軒海樂地專案協理徐勝謙表示，名軒非常希望能夠在社區打造一個像美術館的環境，讓小朋友可以從小就能接觸美術品及增加藝術氣息，故這次特別聘請國寶級李再鈐大師及6位中日藝術家，將自己的美術品陳列在社區中，讓家就是『一座美術館』！

名軒海樂地專案協理徐勝謙表示，名軒希望能夠在社區打造一個像美術館的環境，故特別聘請國寶級大師李再鈐及6位中日藝術家，將自己的美術品陳列在社區中。(圖/截取自youtube)

「名軒海樂地」用行動證明，青年買房不再是夢想，圓夢非難事。