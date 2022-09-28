中國外交部發言人汪文斌28日，主持例行記者會。記者提問針對烏克蘭東部公投的問題，中方昨天在聯合國安理會上表示，烏克蘭的領土完整應該尊重。但是為什麼中國沒有更明確地譴責俄羅斯，這會不會給其他國家的分裂分子提供錯誤信號，特別是台灣。汪文斌強調，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，同烏克蘭問題有著本質的區別，兩者沒有任何的可比性。

汪文斌表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的，始終主張各國的主權和領土完整都應該得到尊重，《聯合國憲章》的宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。作為負責任的大國，中方一直致力於勸和促談，從不袖手旁觀，也不火上澆油，更不會趁機牟利。中方將始終站在和平一邊，將繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用。

「針對你提到的問題，我還要強調的一點是，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國的內政，同烏克蘭問題有著本質的區別，兩者沒有任何的可比性。」汪文斌稱。

汪文斌強調，台灣的前途只能由包括台灣同胞在內的全體中國人民共同決定。任何藉烏克蘭問題影射關聯台灣問題的企圖，都是別有用心的政治操弄，都是對尊重國家主權和領土完整原則的肆意踐踏，都是對中國內政的粗暴干涉。一切拿烏克蘭問題做文章，藉機推行台獨分裂活動的圖謀都註定失敗。