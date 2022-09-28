大陸一線小生張若昀出道8年，主演《雪中悍刀行》、《法醫秦明》、《慶餘年》等作品，獨特魅力和精湛演技獲得許多粉絲喜愛，2017年於微博公開與女演員唐藝昕的戀情，2019年兩人在愛爾蘭舉行婚禮，婚姻生活為外人稱羨；唐藝昕曾演過《後宮甄嬛傳》的祺貴人，甜美樣貌擁有不少粉絲，她近日出席活動展現傲人身材，讓網友誇讚身材太好了。

大陸女星唐藝昕昨（27日）參加某掃地機器人品牌的直播活動，她在微博曬出當日造型，只見她在窗邊與陽台拍攝，唐藝昕短髮微捲，穿著藍色顆粒感吊帶套裝露出大片雪白肌膚與傲人事業線，雪乳讓粉絲看到臉紅心跳，從背面拍攝更突顯纖細螞蟻腰，窄裙展現出前凸後翹的好身材，女人味表現得淋漓盡致。

許多粉絲直誇：「這個身材，我直接喊老婆」、「身材真的太好啦，羡慕張若昀」、「姐姐好漂亮哦」、「側臉絕絕子啊啊啊啊」、「圖五是美人魚」、「妳的笑真的治癒了我很多不好的瞬間」、「這一身好漂亮啊，姐姐」、「身材好棒」、「嫂子好適合藍色」、「女明星都沒有小肚子」。

唐藝昕穿藍色吊帶套裝，好身材讓網友噴鼻血。（圖／微博）

唐藝昕和張若昀曾透露兩人認識是因為一場車禍，唐藝昕開車時不小心撞上前方的車輛，沒想到車主就是張若昀，兩人因此認識，熟悉之後擦出愛火；張若昀得知唐藝昕喜歡吃櫻桃，婚後在兩人的家中為她種了一顆櫻桃樹，浪漫的舉動讓不少人羨慕。