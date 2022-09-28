民進黨新北市長參選人林佳龍辦公室發言人何博文28日到新北地檢署控告侯友宜辦公室偽造警大「聲明」，侯辦執行長張其強、發言人吳亮賢公布警察大學發布聲明相關證據，強調「聲明內容出自警察大學，文字都屬真實」，對此，林佳龍今受訪表示，警大校長已澄清校方沒有發布聲明，且2度透過公關部門發新聞稿強調沒有發聲明，侯辦不承認有錯誤，雙方說法矛盾一定有一方是錯的，既然對方不願意改正、道歉，那就訴諸司法，讓法院來仲裁。

對於侯辦召開記者會表示，警大聲明是媒體提供，林佳龍回應，不該這樣一錯再錯，現在第3次還是不認錯，就是繼續硬拗，校方都正式否認有聲明，侯辦還要繼續硬拗，問題很嚴重，偽造公文書有刑責，希望法院能儘速來釐清。他強調，能夠代表警察大學的人，就是校長以及公關部，侯辦必須證明聲明從何而來，不能隨便拉一個人就代表校方立場。

林佳龍認為，侯友宜團隊這樣的做法就像是恩恩案，絕不認錯、沒有擔當，現在兩方說法不同，一定有一方是錯的，社會應該非常清楚，該相信警大校長和校方的聲明，還是相信侯友宜陣營推卸責任的說詞。

另針對媒體報導，侯友宜團隊成員透露，侯友宜篤定要參選2024，林佳龍說，「侯友宜是口中說好好做事，心裡想2024」，這對新北市民很不尊重，侯友宜是將市長職務當作政治權力跳板，既然如此，大家就不用浪費市長票，讓侯友宜自由地去選總統，現在侯友宜陣營設定要贏超過30萬票，作為參選2024的門票，其實每一張選票都是希望當選的市長能做滿4年，而新北市民不會被侯友宜利用，他也呼籲大家「票投林佳龍、成全侯友宜」。