在年底前，很多人的財運都會發生一些變化，可能是由好變壞，也可能是由壞變好，《靈匣網》運勢專欄指出牡羊座、巨蟹座、獅子座、處女座、雙魚座，在年底前會有一個突飛猛進的發展，可以嘗試投資，或者開創自己的事業都是不錯的選擇。

▍牡羊座

牡羊座的財運一直都還不錯，畢竟他們有想法，只是大環境的影響，可能會讓他們手腳有點被限制住。在年底前，牡羊座的財運會很好，有升職加薪的可能，偏財運也有不錯的表現。可以嘗試一下投資房地產，雖然這是一筆很大的支出，可是也會為牡羊座賺來很多的錢。不過，牡羊座在買房的時候，最好找懂得風水的人指點一下，這樣不管是自己住，還是打算轉手租出去，都會為自己帶來很大的利益，牡羊座要好好把握住機會。

偏財提示：進行投資前，可能會有一些朋友給出意見，建議牡羊座冷靜思考，哪些意見可靠，哪些沒有意義。經過分析和確認，牡羊座才能找到適合自己的投資跑道順利起飛。

▍巨蟹座

巨蟹座的財運比較一般，不管是正財運還是偏財運都屬於中間水平。主要原因不是他們能力不夠，而是因為他們的膽子和野心不夠多，雖然心裡有很多的想法，但是卻不敢付諸於行動，往往這樣就會錯過很多機會，他們總是非常後悔，但是在年底之前，巨蟹座會遇到一個很好的機會，會想辦法的突破自己，不僅會收獲很多的利益，而且還可能會有名聲方面的加持，得到利益後會變得相對比較主動一些。

偏財提示：如果有聚會邀請，巨蟹座要盡量去參加，這樣可以獲得更多資訊。聽聽別人關於投資的想法，自己也能從中得到一些啟發。在投資方面，可以相信自己的判斷，不要被過多的言語去影響到自己的判斷，相信自己就對了。

▍獅子座

年底之前，獅子座的偏財運會非常旺。因此，獅子座可以嘗試一下投資理財，加上有人脈的支援，可以期待有不錯的投資表現，最好不要做和水有關的投資，可以嘗試一下房地產方面或者醫療方面，這對獅子座的財運會有幫助的。除此之外，獅子座最好不要投資和親人有關的項目，否則不僅容易破財，而且親情關系可能也會斷絕。

偏財提示：獅子座如果沒有興趣嘗試投資，會想想自己適合做什麼副業，發展新的副業，財富指數也會有所提升。不過要注意不要讓副業干擾到自己的正職，否則就會得不償失。

▍處女座

處女座對錢財方面還是很看重的，他們有足夠的努力，也很善於經營，所以在金錢方面也不會吃虧，尤其在年底前處女座的偏財運會很好，會有好機會等著他們，有好的機會時對處女座的誘惑是非常大的，甚至興起辭職的念頭，但切勿衝動，顧好工作的基礎下才能有助兼職發展，一旦工作辭去了，到最後，不僅不能發財，正財運也會跟著下降。

偏財提示：處女座盡量把握好自己手中的財富，就算偏財運來的比較快速，也不要過度相信直覺，嘗試一下投資是可以的，能夠增長自己的知識，也能從中學到東西，會賺一點小錢，但要記得見好就收，不要過於貪心到最後無法挽回。

▍雙魚座

在年底前，雙魚座雖然正財運普通，但是偏財運卻很好。因此，雙魚座特別適合在這段時間來投資，會有意想不到的收穫，閒暇之餘可以找時間出門看看是否有好的商品來做買賣，也許會有意外的收獲。當然，雙魚最好多方面觀察一下，也可以問問身邊的人，雖然偏財運佳，但是這中間還是會遇到一些小瓶頸，所以，謹慎一點是沒有壞處的。

偏財提示：雙魚座偏財運不錯，購物運也很好，錢都會花在值得的地方。這段時間可以主動去了解一些轉賣舊物的平台，花點時間學習，或許能夠發展新的副業，把賺錢途徑變成長期賺錢的方法。