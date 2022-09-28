據了解，國安基金目前已預定在10月6日下周四召開第三季例會，由於以往國安基金的例會都是在月中才召開，此次特別提前一周召開，台股因為美債殖利率飆高、外資出走、內資互砍而雪崩，應是關鍵因素，屆時國安基金也將攤開7月中旬獲授權進場以來，到底投了多少銀彈買股，同時也將討論國安基金是否持續護市，由於聯準會升息腳步未停歇，國安基金既然已在場內，估計屆時全體委員會議應會作決持續護市的決議，以免導致政府棄守台股的聯想，造成股民更大的信心危機。

本周一台股即大跌，當時國安基金執行秘書阮清華即出面信心喊話，也表示政府會進行「跨部會」合作，之後金管會有召開記者會，外界矚目金管會將採取何種對策，尤其是預期金管會將採取「限空令」，但對此金管會遲未出手採取具體對策，只是也和國安基金一樣對外信心喊話台灣的基本面，28日台股再度重現「雪崩式」跌法，而且單日跌幅在歐美、亞洲主要股市名列前茅，僅次於韓國及香港，已使台股濱臨「萬三」保衛戰，甚至市場預期這種跌法，最快本周就會破萬三，這使得市場更加矚目金管會接下來的行動。

而國安基金近三個月來，斥資多少買股，結果在下周四就會揭曉。打開史上國安基金前七次進場的買股金額，從第一次至第七次，分別投入542億、1,227億、16億、600億、429億、187億、7.57億買股，金額最高是第二次因為停建核四、網際網路股泡沫化、原油價格飆漲等因素而進場，1個多月就投入1,227億護盤，而2008年金融海嘯當時三個月進場護盤買股600億則居次，第三高則是2000年首度政黨輪替，當時投入542億護盤。

至於此次，據側面了解，國安基金目前迄今為止的護盤金額，已有數十億之多，由於近幾日台股持續勢的雪崩，會否因此加大護盤力道，使護盤金額破百億，有待觀察；不過法人認為，現在的台股成交量，以及整個市值，都比10幾、20年前大得多，再加上外資撤出，國安基金護盤若要收一定的成效，勢必得加強力道，否則效果有限。