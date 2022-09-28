臺中大肚至彰化和美跨河橋梁工程，總經費32億元，預計10月要動工。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

臺中大肚至彰化和美跨河橋梁工程，總經費32億元，預計10月要動工。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

臺中大肚至彰化和美跨河橋梁工程，總經費32億元，預計10月要動工。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府與臺中市政府推動「臺中大肚至彰化和美跨河橋梁工程」計畫，並獲交通部公路總局及內政部營建署補助經費，總經費約32億元，歷經 3次流標，9月27日順利辦理評選，預計10月底前動工，預定2026年完工，達成中彰30分鐘生活圈。

這座跨橋梁路線起於臺中大肚端文昌路二段，跨越烏溪河道，往南銜接至彰化和美端銜接省道台61乙線，長度約1690公尺，主橋長約1440公尺，橋梁寬度22公尺；橋梁橫跨中彰行政區域，經協議各負擔50％經費由臺中市政府代辦，但遇到疫情衝擊、俄烏戰爭，原物料大漲，經3次流標後成功發包。

彰化縣長王惠美表示，臺中及彰化兩地往返車輛逐漸增加，加上高速公路收費制度改革導入平面道路車流，彰化縣雖因臺 74 線環線形成間接獲利，但和美、伸港、線西、鹿港與大肚、龍井等地區因烏溪影響而仍未有一條便捷之道路連結，這次終於得以突破兩地交通瓶頸、

王惠美強調，這是中彰跨域治理推動重大工程案之一，完工後能提昇臺中與彰化間交通運輸功能，疏緩大肚橋及中彰大橋聯通道路，串聯臺中生活圈四號線大肚段、國道1號、國道3號、台74環狀線及台61線等，達成中彰30分鐘生活圈的目標。

此外，交通部公路總局預定2022年底完成「台61乙線（美港公路）高架化」計畫評估，作為大和美地區重要快速串聯國道高速公路及台61西濱快速道路路網，促進地方文化觀光產業，活化產業文化，帶動周邊地區發展。