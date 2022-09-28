墾管處在結束9個晚上的護蟹行動後，28日發表護蟹成果指出，共記錄9種426隻陸蟹，但當中有17隻慘遭「陸殺」，為此，學者研究出陸蟹對藍光有趨光性，正擬打造地下廊道的可能性，盼透過專有廊道來長期保護陸蟹、提高成效。

陸蟹專家李政璋指出，陸蟹有循月光下海的習性，所以正針對各種「光」做實驗，希望能從中找出引導陸蟹走入廊道的那道光，而目前依據陸蟹及漁業捕蟹的研究中可以看到，「藍光」引導蟹類的比率最高，這是個很好的研究方向。

李政璋說，近年他與各團隊在模擬的18公尺地下廊道、以36隻陸蟹做實驗，發現趨向藍光的陸蟹比率約達4成以上，但不確定是否是因地下悶熱的關係，影響到陸蟹對廊道的使用率，地下廊道是否可行還需待許多實驗驗證。

此外，他還提到，陸蟹最主要行動的地方就是台26線香蕉路段，該路段是4個車道，但兩側少有民房，若能減少2個車道，不僅能恢復海岸林貌，也能符合地下廊道實驗的18公尺，及回復陸蟹棲地，有效提升護蟹成果。

墾管處指出，經過為期3階段的護蟹行動，發現有因遊客回流的關係，台26縣香蕉灣路段的人車干擾比往年還要高，導致陸殺率有回升趨勢，也讓陸殺議題再次受關注，目前公路總局已規畫多個地下廊道讓陸蟹通行，但如何引導陸蟹走進廊道，正持續研究中。