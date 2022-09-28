根據醫學研究，心房顫動為最常見的心律不整，患者發生腦中風的機率是正常人的4-5倍，占腦中風病人總數的1／4；因此，南投縣衛生局為守護縣民健康，啟動「30秒即時心電圖量測心房顫動快速就醫（綠色通道）醫療服務」。

衛生局長陳南松表示，為了喚起民眾能對心臟血管健康的重視，並採取護心保健行動，世界心臟聯盟訂定每年9月29日為「世界心臟日」。

陳南松指出，南投縣65歲以上老年人口約占全縣人口20％，中老年人產生心血管疾病、梗塞性腦中風的風險相對較高，且發生時猝不及防，如果能及早發現潛在的心房顫動高危險群，並即時導入醫院治療，有助於減少因腦中風產生的後遺症及家庭負擔。

陳南松表示，心房顫動快速就醫服務，由縣內13鄉鎮市衛生所人員，攜帶30秒即時心電圖量測儀器，進入社區篩檢心房顫動症狀，即時顯示篩檢結果，並搭配智慧輔助系統，檢測完成的分析報告，由合作的中華民國心律醫學會心臟內科專科醫師雲端判讀，將有異常的民眾就近轉介轄內5家醫院快速就醫（綠色通道）適時接受治療，並連結轄內6家診所就近提供持續照護。

陳南松表示，全縣心房顫動大篩檢不受疫情影響，截至9月中旬已服務1萬9269人，其中50歲以上族群計1萬2568人，占篩檢人數6成；篩檢出異常人數383人，異常率為1.8％。

陳南松呼籲縣內50歲以上、及有意願的成年人，可就近洽詢衛生所安排篩檢，掌握自己身體狀況，及早給予適當健康管理及治療。