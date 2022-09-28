央行總裁楊金龍昨天在行政院院會時，接受立法委員備詢，針對外資大量撤出的回應，引發市場譁然，台股今再重挫逾300點。楊金龍表示：央行會思考是否實施外匯管制。楊金龍將在明早赴立法院財委會接受備詢。央行明天「業務報告」重點集中在國內外金融情勢，但有關「實施外匯管制」的話題，料將成為明天立委質詢重點。央行最新數據顯示，今年以來，國內匯市呈現美元超額需求，央行進場淨賣匯(上半年淨賣匯82.5億美元)阻貶新台幣，以維持新台幣匯率之動態穩定。

台股今(28)日多殺多，三大法人僅投信維持買超，已連10買，但仍難敵外資出逃壓力，終場放量大跌360點，收最低13466點，續創22個月來新低，三大法人合計大賣140.29億元。

針對央行調節匯市，央行在業務報告中指出，因Fed加速緊縮政策，美元走強，外資大舉賣超台股並匯出資金，今年迄今(2022/9/26)，新台幣對美元貶值13%，惟相對其他貨幣匯率穩定。今年以來，國內匯市呈現美元超額需求，央行進場淨賣匯(上半年淨賣匯82.5億美元)阻貶新台幣，以維持新台幣匯率之動態穩定。台灣為小型開放經濟體，貿易依存度高，且外匯市場屬淺碟型，維持新台幣匯率相對穩定有其必要性。長期以來，新台幣對美元匯率波動度小於新加坡幣、歐元、日圓及韓元等主要貨幣，反映本行採行管理浮動匯率制度的成效良好，有利廠商之報價與營運，亦有助國內金融穩定與經濟成長。

央行強調，目前央行外幣流動性充裕，本年8月底央行外匯存底為5455億美元，較上年底減少29億美元，主要反映本行為維持外匯市場秩序而淨賣匯，以及主要貨幣對美元貶值，致其折計成美元之金額減少。今年6月底央行外幣流動性約為6,914億美元，包括官方準備資產為5,542億美元、其他外幣資產423億美元、以及其他未來一年內可使用之外幣流動性949億美元。