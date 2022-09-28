受到全球公債殖利率飆升，28日歐股表現與亞股一樣，全部幾乎一面倒大都下跌。

目前，STOXX 600指數下跌超過1%，來到383.83點，一度來到2020年12月下旬以來新低，已經連續第5個交易日走低。盤中，STOXX 600所有產業均下跌，對經濟敏感度較高的石油以及天然氣、天然資源礦產、零售業者以及銀行等都跌1%至1.8%不等。

Swissquote銀行認為，北溪一號油管遭到破壞，又將西方各國與俄羅斯之間的緊張局勢推向無法改善深淵，希望在地緣政治以及能源方面，近期都有改善現象出現。

由於通膨以及能源費用仍然飆漲不見絲毫停歇，德國10月GfK消費者信心指數再度下滑，且連4個月又創下歷史新低。主要受到薪資預期心態所影響，德國消費者信心指數，從9月負36.8，再度降至10月負42.5，較市場預估負39還要差許多。同時，也創下東西德統一以來30多年最低。

線上交易券商OANDA指出，聯準會預期還會再升息，歐洲市場已陷入一片恐懼。因為，聯準會已明表態，單一通膨數據無法看出趨勢，要做更多才能相信通膨已被控制，升息也才能告一階段。

挪威政府提議從2023年起，將對鮭魚以及鱒魚養殖業者加收40%資源稅之後，包括Mowi、Leroy Seafood以及SalMar等養魚大戶至少大跌15%至20.2%之間。