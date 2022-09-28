屏東書院整修後，首次辦理祭孔大典。(屏縣府提供)

屏東縣各界紀念大成至聖先師孔子2572周年誕辰釋奠典禮，28日上午在屏東書院舉行，屏東縣長潘孟安率各界代表以古制禮儀向至聖先師行三獻禮，儀式隆重莊嚴，縣府也準備獨家設計的限量紀念品及智慧餅分送現場民眾，祝福學子求學順利、金榜題名。

今年祭孔典禮援例由潘孟安擔任正獻官、縣府秘書長邱黃肇崇及各界推薦的教育、農業、社福等代表分別擔任分獻官；屏東慈鳳宮董事長陳明順等擔任陪祭官，並由中正國中師生百餘人擔任禮生、樂生、歌生、佾生。

潘孟安說，今年是孔廟整修後第一次辦理祭孔大典，除了繼續傳承歷史意義外，也把建築藝術之美延續，並結合周邊綠地，變成一座親水景觀的屏東書院園區，提供民眾休憩及親子遊玩的場所，為提供學子優良讀書空間，園區也增加一座K書中心。

今年祭孔大典美中不足的是，以往都會邀請外籍交換學生來體驗傳統祭祀典儀，但因新冠疫情影響，沒有外籍交換學生來觀禮，不過，今年新亮點就是有新住民觀禮，體驗不一樣的文化內涵。