近日「新台灣人」戴維斯到底該算本土或洋將議題越演越烈，P. League+聯盟公司董事會今天（28日）進行第二次開會討論歸化球員出賽身分認定，PLG傍晚發表新聞稿表示，因相關內容專業且影響重大，聯盟相關規章細則與相關配套尚未定案，唯聯盟與六隊所提出的各草案中，皆不影響戴維斯（Quincy Davis III）就是本土的身份。

以下為PLG官方聲明全文：

P. LEAGUE+ 今日（28日）表示，有關歸化球員議題，聯盟公司董事會進行二次開會討論，因內容專業且影響重大，規章細則與相關配套尚未定案，唯聯盟與六隊所提出的各草案中，皆不影響戴維斯(Quincy Davis III)就是本土的身份。

此次歸化球員議題並非針對特定球員，聯盟也的確在歸化球員身份認定上存在未能統一標準之瑕疵，此事涉及球員及球團權益重大，才會按聯盟組織型態，須將此議題從先前聯盟賽務決策委員會提升至聯盟公司董事會層級討論。

今日會議雖未完成最終版本的規章細則，但聯盟與六隊也達成共識，日後歸化制度細則完成，新進歸化球員也將會依照其內容取得本土球員資格，在此之前，其餘歸化球員如阿提諾（William Artino）在本聯盟仍屬外籍球員。

針對昨日（27日）5球團所發出的聯合聲明中，提出開放各隊1位歸化球員，並歸類為第5類「新本土球員」之提案，會議中強調由於現行規章中，並無歸化球員的相關制度，歸化球員是聯盟全新的球員類型與身份定義，聯合聲明提案中才會用「新本土球員」來形容，就像戴維斯當年完成歸化程序拿到臺灣護照與身分證時被稱為「新臺灣人」一樣，但新臺灣人就是臺灣人，新本土球員也就是本土球員。

對於在此段時間，球迷得悉相關議題後所提供的關心與建議，聯盟均虛心接受，並感謝各方對於未來制度建置所提供之看法，聯盟進行中之歸化球員身份認定與相關配套制度，也會併同納入參酌；由於必須針對FIBA國際籃總歸化球員定義與中華民國國籍法進行全盤檢視，以制定出嚴謹、完善且具未來性之賽務章程，這部份將延續今日會議，儘速完成細則及相關配套，屆時完整的歸化球員定義與制度出爐後也會對外公佈。