近年縮短產地和餐桌的距離，蔚為風潮。元榆牧場創辦人陳立言2015年返鄉創業，堅持飼養自然放牧黑羽土雞，耕耘自有品牌，更做到產製銷一條龍全包，並開發各項雞料理，直接把雞肉從產地搬到餐桌。這次在10月駁二舉行的台灣設計展「吉10型樂」型農市集中研發新品，提供鹹酥雞惡魔餐，以及舒肥雞天使餐，要讓民眾在天使餐與惡魔餐之間天人交戰！

陳立言家中從父輩自1986年就開始養雞，2015年返鄉接棒的他自創品牌「元榆牧場」，回憶當時，雞肉市場多已被白肉雞壟斷，他反其道專心飼養黑羽土雞提供差異化選擇，如同自身喜愛的衝浪，喜歡迎著浪挑戰。

牧場土雞採低密度、真無毒、熟齡化的方式飼養，包括重視動物福利，增加雞隻活動空間，同時採科學管理，全場無投藥、不施打抗生素等，雞肉上市前通過SGS與中央畜產會雙認證，提供48項動物用藥零檢出的檢驗報告，要讓購買元榆牧場雞肉的民眾吃得更安心。

相較一般白肉雞，飼養30~35天就可以上市，陳立言堅持飼養16週以上，儘管成本提高，但是可以讓肉質更Q彈，重現小時候吃到的土雞肉緊實口感，搭配自家調配的飼料，「雞肉蛋白質含量就是比傳統飼養高！」

品牌剛成立時，知名度不高，為降低成本選擇在網路上銷售，陳立言指出，當時得知高雄市農業局開辦「型農培訓班」，可以透過培訓學習相關農業經營行銷課程，於2017年加入從中學習拍照、攝影、賣場陳列、文案、經營粉絲等數位行銷模式，讓土雞肉在網路一炮而紅，一舉成為黑羽土雞的領導品牌。

如今，除了網購，元榆牧場全台北中南共有16家門市，並進軍頂級超市品牌Mia C'bon、主婦聯盟等通路，可以直接面對消費者，得到最真實的心得，門市裡有生鮮雞肉、滴雞精、手作熟食等多項雞料理，最受歡迎的即時料理包，走的是家常路線，只要在家取出復熱，搭配米飯、麵包，簡單快速就能開飯。

高雄市政府農業局10月起，一連二週在駁二推出的「吉10型樂」型農市集，規劃多元主題及精彩活動，匯集50攤優選小農展售攤位，活動在10月的第1週10/1(六)~10/2(日)、第2週10/8(六)~10/10(一)於駁二大義區辦理，元榆牧場更特別為這場活動研發新品「天使餐與惡魔餐」，在攤位提供鹹酥雞惡魔餐，以及舒肥雞天使餐要給參展的民眾享用，歡迎民眾一起來體驗在天使餐與惡魔餐之間，天人交戰的滋味。(記者張雅雲/高雄報導)