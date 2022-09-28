英國婦人戈茉（Amanda Gommo）午睡時，寵物犬吉娃娃在她臉上拉肚子，排泄物「噴進嘴裡」，導致戈茉腹痛2天、住院3天。

英國一名婦人和吉娃娃睡覺時，被毛小孩在臉上大便，液狀排泄物「噴進嘴巴裡」，數小時後婦人開始出現腹瀉、腹痛、甚至是全身痙攣等症狀，痛了2天、後續住院治療3天才逐漸康復。

Woman hospitalized for 3 days after dog poos on her face while sleeping https://t.co/4GJmLgcwbJ pic.twitter.com/G5mbCs2iTV — New York Post (@nypost) September 26, 2022

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、《紐約郵報》（New York Post）報導，51歲布里斯托（Bristol）婦人戈茉（Amanda Gommo）某一天如往常抱著寵物犬吉娃娃貝兒（Belle）睡午覺，睡到一半她突然感覺「有液體噴進嘴巴裡」，她睜開眼睛才發現貝兒在她臉上拉肚子。

畫面顯示，戈茉的左臉沾了許多淺棕色糞便痕跡，從鼻子以下的左邊臉頰蔓延至脖子，左側嘴角尤其有明顯的液體流洩痕跡。

戈茉說她立即衝去廁所清洗，不過兒子剛好在洗澡，因此她還繼續睡個午覺才清理。她說「太噁心了」，大吐了好幾個小時仍無法消除嘴巴裡的味道。

同時間戈茉的女兒帶貝兒去獸醫院看病，才發現貝兒的腸胃被細菌感染，需要服用抗生素。

幾個小時後戈茉也出現了和貝兒一樣的胃痙攣、腹瀉症狀，她立即撥打急救電話，醫護人員到她家後開了止痛藥給她，並且指示戈茉喝大量的水來排出可能的感染。

不過後續戈茉的症狀更惡化，48小時後已經不是只有胃痙攣，她感覺全身上下都在痙攣，甚至連腿都在抽筋。

於是家人又撥打緊急電話將她送醫。送醫後醫護人員立即讓戈茉吊點滴，並且診斷出戈茉患有腸胃感染，是經由2天前貝兒噴在她嘴巴裡的糞便感染的。

戈茉一共住院觀察3天才出院，她說醫生讓她吊點滴來排出感染，期間也讓她補充電解質及葡萄糖。

從出現症狀到終於送醫、吊上點滴，戈茉回憶這中間她什麼都吃不下，當時她因為腹瀉嚴重脫水，腎臟足足萎縮了一半。

她的出院紀錄上寫著，一隻狗在她的嘴巴排便，導致腸胃感染，她描述「這情況醫生過去也沒見過。」

如今戈茉開心宣布她與貝兒已逐漸康復，她稱已經原諒貝兒發生的「小意外」，不過未來會更注意用什麼姿勢與貝兒同床睡覺。