資深媒體人周玉蔻近日大鬧北檢成為新聞焦點，脫序言行遭民視停止其節目聯播。曾任新聞台當家主播的蕭裔芬在臉書感嘆，「一齣精彩絕倫的好戲裡，不可能只有好人一種角色」，她形容周玉蔻是「寧鳴而死，不默而生」，並引用已故的前公公說過的話表示：「周玉蔻都是被男人所誤！」

「寧鳴而死不默而生——致Coco姐」，蕭裔芬今(28日)在臉書發文表示，莫約10年前，在飛往天津的班機上，周玉蔻和她比鄰而坐，一同去參加天津舉辦的「兩岸媒體交流高峰會」。與會者都是台灣媒體負責人、高階幹部。Coco姐是唯一不隸屬任何媒體的「名嘴」——個體戶。雖然是個體戶，但在那場峰會上，Coco姐是唯一能坐在台上與談的台灣代表。其他數十名號稱「台灣主流」媒體的高幹們，只能在台下乾瞪眼。

蕭裔芬當時就在想：「Coco姐和我們的差別在哪裡？」差別在，飛機上Coco姐問起她的離婚，周玉蔻說：「你怎麼這麼低調？要是我一定出來開記者會、昭告天下，我離婚了！！」然後又說起當時北京五星級飯店前，都是拎著愛馬仕名牌包的妙齡女子。周玉蔻認為以蕭裔芬的條件，應該可以在大陸權貴階層，闖出一片天。Coco姐嘆口氣：「你這孩子太老實了，你這樣能快樂嗎？」

10年後的今天，台灣的媒體環境更亂了，蕭裔芬常常困惑：身為媒體人，尤其女人，要如何做了潘金蓮的事，卻能不失身，又不失格？在這個成王敗寇、弱肉強食的叢林裡，每個人，（尤其是女人）都必須選擇一種活法、而且義無反顧！這中間沒有灰色地帶，更沒有所謂兩全其美，瞻前顧後只有徒增困擾。有白天就有黑夜、有陰就有陽、有圓就有缺、有善就有惡，這是宇宙法則。

「一齣精彩絕倫的好戲裡，不可能只有好人一種角色。」蕭裔芬認為，人生就是一場戲、一場遊戲。或許有些人就是被設定扮演反派角色，所謂的「壞人」能從自己的「惡」中體會到什麼？受害者又能從壞人的「惡」中學到什麼？最後很抱歉要消費一下已故的前公公，猶記他老人家生前曾經說過：「周玉蔻都是被男人所誤！」只是這筆感情債要怎麼算？只有Coco姐自己心裡明白了。