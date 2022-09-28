苗栗縣府斥資160萬在苗栗縣動物保護防疫所前空地打造苗栗縣寵物公園。（李京昇攝）

苗栗縣政府推動寵物友善政策，28日響應世界狂犬病日，提供免費狂犬病疫苗及晶片施打，狂犬病防防範相關講座，同時啟用苗栗縣寵物公園，縣長徐耀昌到場揭牌，並歡迎民眾帶著毛小孩到公園奔跑玩耍，並呼籲民眾要領養不棄養，珍惜毛小孩陪伴的每一天。

苗栗縣動物保護防疫所統計，苗栗縣家犬共4萬3999隻、貓1萬6823統計約6萬隻，縣府重視寵物的照護及福祉，今年編列160 萬在動保所前空地建置約 400 平方公尺的寵物公園。

動保所長張俊義簡報說，繼銅鑼鄉度物收容所寵物公園、頭份市公所建置的寵物公園以外，位在苗栗市的「苗栗縣寵物公園」為縣內第三座，利用400平方公尺土地規劃小型犬動物區、大型犬動物區、彩虹階梯拍照打卡點、步道、清洗台、石椅、二道門禁圍籬、隧道、狗便袋提供等，以小而美優質且交通便利場域，讓飼主可以攜帶毛小孩到此放鬆心情釋放壓力，幫助狗狗社會化增進毛爸毛媽社交圈。

縣長徐耀昌表示，苗栗縣寵物公園啟用後可提供毛小孩們盡情奔跑、運動，調解身心如同人類一樣過得健康愜意，他也強調，「愛牠就不要棄養牠」要將寵物作為家人一樣好好愛護牠，千萬不要任意棄養。

徐說，民眾也要記得每年定期幫愛犬施打狂犬病疫苗，而目前針對縣內毛小孩的照顧政策，包括從出生到往生一系列照護動物收容所、寵物公園、每年18鄉鎮市免費下鄉巡迴狂犬病疫苗注射晶片、登記絕育、街道死亡犬貓生命最後一哩路火化善終等，將持續推動寵物福利與照顧政策。

動保所說，每年的9月28日為世界狂犬病日，是由2007年非營利組織「狂犬病世界聯盟」(GARC)所發起，得到聯合國等國際組織共同支持的紀念日，今年動防所除提供免費狂犬病疫苗及晶片施打，還邀請台中市野生動物保育學會組長林文隆博士擔任講師，講述狂犬病防防範相關課程。動防所呼籲飼主應遵守二不一要原則：不接觸野生動物、不棄養家中寵物、每年帶家中犬貓及人工飼養之食肉目動物施打狂犬病疫苗，以確保民眾及動物不受狂犬病威脅。