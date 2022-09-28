台灣師範大學歡慶100歲生日，今(28)日舉辦「百年校慶慶祝大會」，歷屆校長、海內外校友包括教育部長潘文忠、前教育部長吳清基、楊朝祥等老中青校友回母校同賀，台灣大學系統、世界各地姊妹校、民意代表貴賓也獻上祝福，共享師大「百年傳承、世紀典範」的榮耀時刻。

台師大表示，回顧校史，自1922年培養菁英的臺北高等學校、1946年為培育師資成立的台灣省立師範學院、1955年改制的台灣省立師範大學、到1967年升格成為國立台灣師範大學，各階段皆與我國社會的發展息息相關。

教育部長潘文忠在致詞時表示，台師大轉型為綜合大學至今，不斷創新突破，無論在學術研究、課程教學與推廣服務方面，都有傑出表現與重大貢獻。臺師大獲得教育部的頂尖大學與雙語標竿大學的雙重肯定，可說是實至名歸。

潘文忠說，這幾年台師大的許多變革，充分發揮「以學習者為中心」的思維，例如在組織上，與台大、台科大共同成立「國立台灣大學系統」，共享學習資源，讓資源發揮最大效益。在教學上，積極推動跨域學習，鬆綁學科間的界線，讓學生自由學習。

台師大校長吳正己則在致詞提到，台師大的發展歷經百年傳承，始終堅持為國家及社會培育優秀人才的信念，一世紀以來，我們培育出逾17萬名優秀畢業生，遍布全國及世界各地，在各行各業奉獻心力。

吳正己指出，台師大近年來在國內外學術評比中，都有相當不錯的表現，連續5年獲評選為人文社科類大學第一名；在教育、圖資管理、運動及語言學4學科均名列全球百名。在拓展國際合作上，除外籍學生人數持續成長、更與全球名校，諸如耶魯大學、加州大學洛杉磯分校、九州大學、賓州大學、馬里蘭大學等學校進行實質合作。

吳正己分享，在產業連結上，與國內知名企業合作爭取成立產業創新研究學院；在建置校友網絡方面，成立台師大北美基金會、辦理校友高峰論壇、30年及40年校友重聚等活動，一步一腳印的耕耘已得到了豐碩的成果。

吳正己說，百年是重要里程碑，是校友們一步一腳印的耕耘，是全體師生齊心努力的成果，臺師大將肩負校友與社會期待，持續深耕人才培育、拓展師生國際視野，發展成國際頂尖學府，讓臺師大再創世紀典範。