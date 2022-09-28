俄羅斯政府在開戰前一定想不到，對烏克蘭的「特殊軍事行動」會對俄製武器造成多大的形象損壞。一段由俄羅斯士兵在戰地的自拍影片顯示，著名的鎧甲-S(Pantsir-S)機動防空系統在連續射擊幾枚飛彈後，最後一發竟然失控的朝拍攝者的方向飛來，我們無法確知這位拍攝士兵的事後安危。

Ракета ЗРК Панцирь пролетела над головами солдат

防衛部落格(Defense Blog)報導，這段影片大約30秒鐘，1名俄羅斯士兵在稍遠距離拍攝鎧甲-S1機動防空車，在連續發射了3枚飛彈後，第4枚飛彈竟然發生失誤，直接朝正在拍攝的士兵襲來，然後就是爆炸與一陣慌亂。

RUS Pantsir-S1 is working ? (NOT) - Artificial intelligence upscaled 150% + dehalo + compression reverse + injection 30 to 60 FPS https://t.co/FgF9z4pPf0 pic.twitter.com/vrQttti2kh — Dariusz Zawadzki (@Military_oO) September 27, 2022

這起事故很可能操作射手的失誤，可看到第4枚飛彈的仰角過低，可能擊中了拍攝士兵背後的建築，爆炸造成的碎片造成間接傷害。

鎧甲S-1防空系統，北約稱為SA-22「灰狗」( Greyhound)，是俄羅斯設計的新式野戰機動防禦系統，它結合了2具30公釐機砲，與12枚短程飛飛彈，於2003年定型與量產，是俄國相當新式的低層防空武器。

俄羅斯國營武器經紀商 Rosoboronexport 表示，「鎧甲」系統是目前市面上最高效的低空防空系統，可攔截戰術飛機、直升機、無人機，甚至可以攔截巡弋飛彈與砲彈。

不過，早在敘利亞戰爭期間，就有不少的鎧甲S系統遭以色列的精準飛彈所摧毀，並留下影片紀錄，所以它的效能也被質疑過。而且敘利亞曾經抱怨鎧甲S的雷達沒有俄羅斯宣傳的那麼有效，它容易被干擾，有時也無法判斷自然物體與人工威脅物。

俄羅斯以往面對國際客戶的負評，經常以「客戶不熟悉操作」來回應，然而俄烏戰爭期間，俄國武器也經常傳出失誤，顯然俄系武器確實品質問題。