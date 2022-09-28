社團企業捐贈雲林縣長青食堂5000公斤白米，讓長輩吃免驚。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣內截至今年8月底止，長青食堂已增加至156處，每天用餐長輩高達1萬2000人左右，面對萬物齊漲，為讓長輩安心用餐，雲林縣政府媒合社團企業，28日在虎尾鎮農會舉辦白米捐贈儀式，將5000公斤白米送給虎尾鎮與水林鄉共22處長青食堂，以減輕物價飆漲壓力，讓長輩「吃到飽，吃免驚」。

白米捐贈儀式由雲林縣政府社會處處長林文志等人共同主持，林文志感謝台中東興扶輪社、台中中興扶輪社、雲林崙背扶輪社、鼎秝建設公司、鼎燊健業公司對雲林長輩的付出，讓長輩可以享用充足且優質的白米飯，吃出健康與安心。

林文志表示，雲林縣長青食堂從一開始66處，至今已經增至156處，每天有上萬名長輩走進社區一起呷飯配話。各社團企業除了此次捐贈白米，之前也捐贈各種食材，增加長輩碳水化合物、蛋白質、膳食纖維等營養素的攝取。

社會處提到，目前長青食堂大多由配菜公司供應食材，白米由食堂自行購買，面對萬物齊漲，有了企業捐贈的大量白米，可讓長輩安心用餐吃到飽。白米可存放較長的時間，且餐餐都會用到，歡迎社團企業踴躍捐助。

雲林縣長張麗善指出，未來希望在全縣392村里開辦長青食堂，以達成「1村里、1長青食堂」為目標，全面照顧縣內長者，落實在地老化，增加幸福感。

張麗善說，縣府非常重視老人福利，除了廣設長青食堂，重陽禮金方面，將發放門檻70歲下修至65歲；持續推動失智或獨居長輩智慧手錶、愛老眼鏡等敬老政策，希望透過縝密的社會福利網絡，提供雲林長輩更多元的照顧服務。