張耀仁自曝拍攝時常常NG。（MyVideo提供）

葛盈瑄（右）和姚坤君的母女情是一大看點。（MyVideo提供）

《茁劇場》系列第三部作品《誰說媽媽像月亮》男女主角張耀仁、葛盈瑄都坦言壓力不小，張耀仁透露在拍攝過程常NG，最多曾一場戲NG將近20次，直呼對工作人員很抱歉，也坦言經常在片場被導演罵翻，張耀仁說，導演最常在片場對他說的就是「卡卡卡卡」，接著會大喊「耀！仁！」，他就會知道沒有表現好，趕緊整理好情緒演下一次。

他也透露導演恩威並濟教育演員，有次非常嚴厲的罵完他後，私底下再找他，態度突然變得判若兩人、語氣和藹的說：「耀仁啊，你每顆鏡頭要想一下，不要NG那麼多次，你回去想一下，不要給自己太多的壓力。」他因此獲得鼓勵，還對自己信心喊話，但結果隔天到片場照樣被罵翻，但他正向看待這一切，「挫折歸挫折，這就是成長。」

有「PTT表特女神」封號的葛盈瑄也分享，有次在拍一場她從家裡慌張走出門的戲，但因為她是平面模特兒出身，所以嘴角都會一直不自覺的上揚，導致表情不符合情緒，連續NG了四、五次，導演當場在門外怒吼：「盈瑄不要再笑了！」

葛盈瑄心有餘悸表示：「我更緊張了，當時真的覺得緊張到我拍不下去，幸好最後還是有拍完。」她也預告該劇劇情相當催淚，「我本人是沒有很愛哭的，可是我在這部戲真的是從頭哭到尾，也是開啟了我一條愛哭之路。」

張耀仁與「大地歌姬」紀曉君在劇中飾演經常吵架的母子，談到兩人首度合作，張耀仁笑說：「曉君姐給人一種很自然舒服的感覺，我們不太需要有聯絡感情的過程，認識的第一天，感覺就像認識一陣子了，但戲裡面我們大部分都在吵架，這還滿好笑的。」他也在劇中兩人吵架的過程，摸索出角色成長的樣貌，認為是一次很有趣的的經驗。

《誰說媽媽像月亮》改編自現今高齡88歲的律師高秉涵自傳式著作《山東少年傳奇》，講述國共戰爭那年，12歲的高秉涵律師聽從母親嚴厲叮嚀，隨國民軍來台落地生根，80多歲這些年遇上了幾個棘手案件，包容兒子暴力的洪媽媽、不被外省公公承認的原民媳婦江美恩、表面優雅其實壓抑的謝淑媛，高律師周旋在三位母親間試圖化解衝突。

《茁劇場-誰說媽媽像月亮》10月1日起每周六晚上9點在MyVideo獨家線上首播。