1名網友在萬華發現1處招牌寫直立式「OGC」，G字母是左右顛倒，該符號隱含男子手淫意思，據悉該處就是一間情趣用品店；網友笑說「右手要用滑鼠」、「他是左撇子耶」、「不可以色色」、「絕對是故意的」，還有人稱招牌橫著看像是「oec」意即日文「歐伊細」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，台北市萬華區一處路邊招牌出現英文字母「OGC」，不過G字母左右顛倒，招牌呈現「直立」式，順時針旋轉90度變成「符號」，代表著男性手淫，因此符號需順時針旋轉90度觀看，O為頭部，G為雙手持下體，C為雙腳，早年在校園，不少學生都會以「OGC」代稱手淫。

網友在萬華發現1處招牌寫直立的「OGC」，G字母還是左右顛倒，該符號隱含著男子手淫的意思，據悉該處是一間情趣用品店，網友笑說「他是左撇子耶」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

該網友光天化日之下在街上直擊「OGC」，拍下照片引起網友討論，有網友曝光該招牌是1間「情趣用品店」，留言笑說「擺直的真的太直白了」、「我眼睛業障重」、「這家沒記錯以前是情趣用品店」、「不可以色色」、「絕對是故意的」、「我懷疑有人在開車」、「原來那是情趣用品店的招牌啦！難怪」。

也有網友留言說「每天在看這招牌,看完留言後突然懂了，一直以為是OGC（歐吉桑）」、「這是ptt的老梗了，知道這個的至少快四十歲了」、「隔壁童裝店，真會挑」、「右手要用滑鼠」、「他是左撇子耶」，還有人說招牌橫著看像是「oec」意即日文「歐伊細」。