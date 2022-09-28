新北市淡水區昨(27)日晚間發生一起死亡車禍，有位男子下班騎車返家途中，不慎撞上一名剛下安親班要返家的男童，結果機車失控導致男子遭甩飛，疑似撞上路邊的電線杆以及路緣導致重創，當場失去生命跡象，緊急送醫搶救約1小時候仍宣告不治。

事發在27日晚間8時許，39歲陸姓男子下班後返家，他騎車沿中山北路一段247巷往中山北路一段行駛，經過新興街121巷的巷口時，遇上剛從安親班下班，正要穿越馬路返家的11歲劉姓男童。

結果疑似陸男車速過快，發現劉童時已來不及反應，機車直接撞上劉童，隨後機車失控也將陸男甩飛，陸男疑似接連撞上旁邊的路緣以及電線杆，遭到重創後當場失去生命跡象，警消趕抵現場後立刻將2人送醫。

陸男送往淡水馬偕醫院急救，但最終仍因傷勢過重，在晚間9時因胸腔內出血致出血性休克不治身亡，而劉童則送往振興醫院治療，所幸他只有四肢擦挫傷，意識清楚，不過為安全起見目前仍住院觀察。

警方指出，陸男經抽血檢驗後並無酒精反應，詳細肇事原因仍有待釐清。