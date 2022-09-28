港股28日又走跌，恆生指數早盤開低159點至17,703點，午盤跌勢加劇，一度重挫675點，來到17,184點，最後收跌609.43點或3.41%，收17,250.88點，續創近11年低點。同時，國企指數也棄守6,000點大關，下跌191.85點或3.12%，至5,958.62點。

金融類股拖累大盤，匯豐銀行曾重挫逾6%並跌破40港元關卡，收跌5.7%重回40港元以上。同時，渣打跌5.7%，友邦保險跌3.3%，建設銀行也跌2.4%。

科網族群普遍下挫，阿里巴巴跌4.1%，騰訊頻祭出庫藏股政策仍跌2.4%，美團跌3.1%，小米跌3.7%，京東跌5.6%，快手也跌5%。其它大型股也疲弱，中移跌2.1%，港交所跌2.6%。

人民幣續弱之下，內地房地產與物業管理更是大跌，碧桂園與碧桂園服務分別重挫12.9%與近12%。另外，旭輝控股暴跌32%，旭輝永升服務也大跌23%，因受到未按時償還債務的傳聞所影響。

據悉，蘋果將取消今年新iPhone增產計劃。舜宇光學科技跌2.7%，瑞聲科技跌1.4%，富智康也跌6%。

內地3大車廠均收跌，小鵬汽車低點曾見49.35港元，創上市以來新低，收挫9.7%。蔚來跌7.3%，公司計劃斥資逾6億人民幣投資阿根廷鋰礦項目，同時，理想汽車也跌7.8%。