圓展（3669）推出智聯健康解決方案（Connected Health Solutions），以病人為中心的理念實踐高品質醫療照護服務，並致力於為醫療專業人員提供最佳的使用者體驗。

當台灣COVID-19進入疫情高峰期時，新北市有一家專門收治COVID-19住院病患的醫院採用圓展遠距巡房（Tele-ICU）解決方案，使用圓展自動追蹤攝影機PTC330和病房中控軟體PTZ Management，遠端即時監測、掌握病人的變化，降低人與人接觸的感染的風險，減輕醫護人員穿脫隔離衣和頻繁進出加護病房的負擔。透過在每間隔離病房架設PTC330攝影機，其30倍光學變焦鏡頭能清楚拍攝病人細微表情、患部狀態和生理儀器，讓在病房外的醫護能即時讀取點滴等各項數值和生理訊號，及時掌握病情變化；搭載PTZ Management軟體的86吋觸控螢幕擺放在護理站，病房外的醫護能夠立即與值班人員溝通，有效協助重症醫師同時監看多個加護病房，成功提升醫療服務效能。

在疫情的隔離政策下，家屬無法陪在病人身旁，圓展遠距巡房解決方案就扮演家屬和病患間的溝通橋樑，讓身處異地的親友不用忍受孤單。圓展遠距巡房解決方案滿足醫療現場的需求，不僅協助改善照護效率，更貼心保護重症醫護團隊和病人，減少交叉感染的風險。