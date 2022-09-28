台灣首創「穆斯林端莊時尚線上快閃店」亮麗登場，由經濟部國際貿易局及外貿協會合力推出，穆斯林端莊時尚產業」規模預估2024年達到4020億美元，為協助我國業者爭取龐大商機。而針對台灣即將鬆綁防疫邊境政策，也因應下半年通膨、升息問題衝擊經濟，經濟部國際貿易局局長江文若表示將積極推廣實體洽談等活動吸引國際買氣；外貿協會秘書長王熙蒙也表示，實體回歸，但疫後線上方便性也不會消失，針對這次線上快閃店也樂觀效果可期。

經濟部國際貿易局局長江文若表示，清真市場產值預估達2兆美元，「穆斯林端莊時尚產業」規模預估2024年達到4020億美元，為協助我國業者爭取龐大商機，經濟部國際貿易局及外貿協會合力推出「台灣穆斯林端莊時尚線上快閃店」，自2017年外貿協會於政府委託下成立台灣清真推廣中心，江文若提到，中心主旨為親近與清真市場鏈結，強化清真產業競爭力，並協助台灣廠商更多商機。而台灣廠商也取得1000多家清真驗證，對消費者而言，最重要更是產品品質，台灣產品達到精品階段，也將跟各國更多清真買主接洽。面對這次清真推展，也期望精準切入清費者需求。疫情下政府協助我商推廣海外市場不遺餘力，盼藉由本次活動推廣台灣穆斯林友善形象，提升國際能見度。

自2017年外貿協會於政府委託下成立台灣清真推廣中心，致力於全球穆斯林市場推廣，經過多方努力，台灣榮獲萬事達卡與新月評發布之2022年「全球穆斯林旅遊指數(GMTI)」蟬聯非伊斯蘭合作組織(non-OIC)國家旅遊目的地第二名，僅次新加坡。台灣致力於創造穆斯林友善環境，讓國內外的穆斯林能放心選購優質的台灣產品，也誠摯邀請全球穆斯林朋友及商務人士造訪台灣，盼推廣清真產業同時行銷台灣觀光。

面對下半年貿易、外銷訂單狀況，貿易局局長江文若說明，通膨、升息問題，OECD也大幅調降全球經濟，不過貿易局也已及早發現並因應，也推出各項線上洽談會，防疫隔離措施亦將取消，機械、汽車等實體洽談也將吸引更多國外買家買氣。

經濟部國際貿易局及外貿協會合力推出「台灣穆斯林端莊時尚線上快閃店」，透過海內外直播亮麗登場，鎖定新南向、中東及非洲穆斯林國家，推廣我國化妝品及服飾共35個品牌。外貿協會秘書長王熙蒙表示，清真以往都著墨在食品，而這次推廣端莊時尚產業，即使疫後重回實體活動，但線上洽談仍可望存在，不會消失，所以在這麼時間點推出快閃店，效果樂觀可期。「穆斯林端莊時尚線上快閃店」為台灣第一個以「穆斯林端莊時尚」為主題建置之推廣網站，期以幫助我業者提升出口動能，創造商機。

「台灣穆斯林端莊時尚線上快閃店」為台灣首創以「穆斯林端莊時尚」為主題建置之短期全英文推廣網站，上架展示彩妝、髮膚保養及清潔與服飾等35家台灣穆斯林時尚相關產品，期間至今年12月底，該平台亦提供產品導購功能，導引參觀者前往海外市場電商平台消費採購；買主亦可留下需求資訊後由外貿協會安排媒合洽談。