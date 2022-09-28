為推動節能減碳，許多企業平台紛紛推出載具讓民眾不用再拿實體發票。不過有網友表示，許多超商店員結帳時刷完載具後，還會問她發票要不要印出來，甚至曾遇到加油站員工直接印出發票，讓她氣得直呼應該要加強員工訓練，沒想到貼文一出，竟釣出一排店員分享服務業辛酸。

原PO在Dcard發文表示，很多超商店員結帳的時候都會問有沒有會員或載具，但是每次她刷完載具後，店員還會問發票要不要印，「他們真的知道載具是幹嘛用的嗎？」甚至有加油站員工刷完載具後，直接把她的發票印出來，讓原PO怒轟，「真的覺得要加強員工訓練欸」。

對此，許多從事服務業的網友紛紛回應，「抱歉，一天要結幾百個客人，有時候結到頭昏會忘記已經幫客人刷載具了，沒想到這樣會讓人家這麼生氣」、「真的會忘記有沒有刷過…我上次刷了，然後帳已經結完了，結果發現沒有發票，我還找店長出來看，結果客人就悠悠的說，已經存載具了啊」、「就結帳SOP一定要按照順序唸完，突然被打斷會忘記問到哪了」。

另外也有人猜測，店員的意思可能是明細要不要列印，「有些是問明細吧」、「常遇到的狀況有幾種，沒問他明細他就要明細、問他要不要明細被說我用載具就是不要明細啊、已經預設自己是電子發票但自己不知道，存進去之後說，我要發票啊。只能說客人百百種，有什麼要求拜託用講的，我們不會讀心術」、「那你一定不知道有多少白X會在刷載具之後還要求印發票，到最後我就乾脆不管怎樣都再問一遍要不要印發票，不然又要跟客人吵架很麻煩」。