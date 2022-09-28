民進黨於2007年通過的「正常國家決議文」將迎來15週年，民進黨正國會28日舉辦紀念茶會，不只立法院長游錫堃、民進黨新北市長參選人林佳龍出席，跨派系成員也到場參與。游錫堃透露，當年推動「正常國家決議文」過程一波三折，自己12年沒工作正與此事有關。不過，台灣5大不正常現象已改善許多，距國家正常化目標已不遠。

「正常國家決議文」列舉台灣國際關係、憲政體制、國家認同、社會公益、政黨競爭等5個不正常，為讓台灣成為正常國家，時任民進黨主席游錫堃、時任黨秘書長林佳龍積極推動該議文，最後在林佳龍率領下，於2007年9月30日全代會中通過，當時游錫堃已辭去黨主席一職。

立法院長游錫堃回憶，他在民進黨主席任內擔任「正常國家決議文」草擬小組召集人，決議文公開後卻受到很多人反對，過程一波三折，而他12年沒有工作其實正與「正常國家決議文」相關。

不過，游錫堃說，台灣過去面臨國際關係、憲政體制、國家認同、社會公義與政黨競爭等5大不正常現象，如今各方面已進步許多。舉例而言，多數民調指出台灣人民對台灣擁有更高認同感。他相信，讓台灣成為正常國家是人民的願景，亦已獲得各政黨支持。儘管目前台灣不是正常國家，但距離目標已經不遠，希望大家能夠持續努力，一起打拚。

林佳龍也強調，台灣過去邁向國家正常化，礙於國家認同混亂、憲政體制、不被國際承認等問題，碰到不少阻礙與挑戰。如今，國內外情勢已出現轉變，他們有信心實現目標。而年底選舉18歲公民權複決，是台灣第一次用公民複決的方式通過修憲，更是台灣邁向正常國家關鍵時刻，期盼屆時同意票數能夠衝高到965萬票。

此外，林佳龍認為，台灣應啟動二次民主改革，如何從「體制內改革」變成「改革體制」是台灣邁向正常國家的關鍵之一，也是年底九合一選舉過後須努力的課題。