大陸杭州地鐵前發生一件搶座位事件，有位男童一上車後，疑似要搶座位，便一屁股往女子的大腿下上去，並且還不斷扭動自己的身體，以及摸女子的胸部，氣的女子離開座位，開始大聲斥責男童，以及男童的家長，但男童家長卻是以「小孩才3歲不懂事」，更讓女子破口大罵「小孩子不懂事，所以可以逃避自己的責任，逃避自己的錯誤」。

綜合陸媒報導，影片中有名女子大聲斥責1名男童，她指出男童一上車就往她的大腿上坐下，不僅不斷扭動身體，而且還摸到她的胸部，讓她感受到不舒服，而男童家長僅表示「小孩不懂的」，聽完之後她火氣更大表示「小孩不懂大人不懂嗎？你不能拉住他嗎？讓他在這裡鬧半天」，並指出男童又不是她自己的小孩，為什麼要讓給男童。

據報導指出，該名男童一上車疑似要搶座位，便一屁股往女子大腿坐上去，當女子感到不舒服起身後，男童家人隨即坐下，此舉，讓女子感到相當委屈，雙方便在車廂內發生爭執。

然而，打鬧的男童卻冒出一句「小孩子坐坐還不行啊」，這讓女子更加火冒三丈，對著男童大聲罵「你知不知道老要教你懂禮貌」，並指責一旁的家長表示「他(男童)都說自己不懂事，都是你們大人反覆教他，小孩子不懂事，所以可以逃避自己的責任，逃避自己的錯誤」。

後續車務人員到場處理，男童家長則表示，「小孩擠到她(女子)的座位，然後就碰到她」，並指出男童才3歲不懂事，認為該女子的反應過頭了。

影片一出，網友紛紛留言表示「這種家長也帶不出正常的孩子」、「現在是『小流氓』，將來一定是...」、「為什麼選這個女的，而不是選老頭、老太太、壯叔叔呢」、「可以好好教育讓他下次不再犯錯」、「如此『老、幼』值得人尊重嗎？」。