中俄東線天然氣管道安平至泰安段投產。圖為中俄東線天然氣管道圖。（中國石油報）

大陸山東《大眾日報》28日報導，北京調度指揮中心總控室內，隨著一聲「點火」指令，進氣閥門手柄緩緩轉動，放空「火炬」上空躍騰起一條數米高的紅色火龍，中俄東線天然氣管道安平至泰安段近日正式投產。下一步，大陸國家管網將以此為契機，加速東部能源通道建設，力爭年內完成泰安至泰興段、泰興至甪直段投產目標任務。

「中俄東線天然氣管道，作為全國在建首條第三代天然氣管道重大工程，是構建國家四大能源運輸通道的重大專案。」省能源局石油天然氣處負責人表示，中俄東線天然氣管道北起黑龍江黑河，南至上海白鶴，途經黑龍江、吉林、內蒙古、遼寧、河北、天津、山東、江蘇、上海9個省區市，全長5111公里。

其中，新建管道3371公里，分北、中、南三段核准建設，北段（黑龍江黑河—吉林長嶺）和中段（吉林長嶺—河北永清）均已投產運行。安平至泰安段，是中俄東線天然氣管道南段（河北永清—上海）重要組成部分，2020年10月開工建設，歷時一年零八個月建成投產，線路全長320公里，管徑1219毫米，設計壓力10兆帕，設計年輸氣量189億立方米，穿越大中型河流23處，等級以上公路和鐵路41處，設置接收站場4座。

中俄東線天然氣管道，屬於世界首例同時採用超大口徑、大壁厚、高鋼級、高壓力、單管輸量最大的跨境長輸天然氣管道工程。管道全線貫通，年最大輸氣能力達380億立方米，可惠及沿線4億人口，成為繼中亞管道、中緬管道後，國外向中國供氣的第三條跨國境天然氣長輸管道，互聯互通東北管網、陝京管網、山東管網、西氣東輸等，初步形成「全國一張網」格局。

作為中國首條自主建設管理的智慧管道，中俄東線天然氣管道智慧化元素無處不在。從製管到敷設再到運行，從選材到焊接再到投產，每一道工序背後都有多重智慧技術支撐。建成投產管道不再是冷冰冰的鋼管，而是擁有最強智慧化「大腦」。大陸國家管網集團項目負責人介紹，錨定「全數位化移交、全智慧化營運、全生命周期管理」目標，融合「移動端＋雲計算＋大數據」及「互聯網＋機組」等技術手段，全力打造全生命周期智慧化平台，推動管道數據由零散分佈向統一共用轉變、由被動風險管控向主動監管轉變、由孤立分散向融合互聯轉變，全面實現管道本質安全。

在專案建設推進中，充分利用大數據、物聯網、移動應用技術，現場部署無線區域網路，結合二維碼、電子標籤、攝像頭、智慧閘機及手機等終端設備，即時全程監控、智慧感知和數據獲取，實現工程建設智慧化管控。

據介紹，安平至泰安段建設期間，相繼克服山地施工複雜、洪澇災害多發等難題，針對地勢坡度高低與石方等級不同特點，創新採用「兩段法」設計施工，取得山區石方段溝上焊接技術突破；應用DR數位無損檢測、站場自動焊、裝配式建築等技術，大幅節省施工工期，工程質效顯著提升。