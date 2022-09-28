宜蘭冬山河親水公園在1994年啟用後，成為全台爭相朝聖的的新景點；民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵今（28日）發表「冬山河全流域風景特定區計畫」，針對冬山河上、中、下游整體建設，推廣風帆、輕艇及河岸馬拉松等活動，帶動經濟發展。藍營回應，畫圖很簡單，但實務上要執行需考慮法令上的一些現實面。

親水公園青龍岸及黃龍岸，統稱雙龍岸，為園區內最早完工的設施；今江聰淵與冬山鄉長林峻輔、縣議員簡松樹、蔡金惠、五結鄉代表會主席廖啟賢及五結鄉長參選人歐志銘等，共同提出「雙龍出海、再造冬山河」計畫，藉以改善、建設冬山河流域，透過雙龍推廣整條河域直通至海上的水上休閒活動，讓其蓬勃發展。

江聰淵指出，「冬山河全流域風景特定區計畫」中，從冬山八寶太和沿岸、生態綠舟、武淵水火同源、五結五十二甲溼地、親水公園、傳統藝術中心、一百甲、清水大閘門到出海口，逐一據點規畫改善。

首先，改建清水大閘門，強化冬山河流域及其鄰近排水防汛功能，讓小型船舶、遊艇可以通過閘門，航行到海域；並全力推動防治水汙染計畫，改善水質藉以解決民生用水問題。

另，設置出海口海濱遊憩園區，推廣觀光產業，建構完整的冬山河上、中、下游建設，並爭取水利署評估興築凸堤、建立航道的可行性；定期舉辦河域水上活動，如風帆、輕艇、立槳等，及河岸馬拉松、自行車等體育活動，此外，將結合溫泉資源，協助民宿、飯店業者，加強行銷通路，帶動相關產業經濟發展。

對此，國民黨縣議員楊弘旻表示，大家都是為了宜蘭、冬山好，用政見來說話是對的，不要為了選舉只會一昧抹黑；每個人的觀點都不同，但都是用善意的眼光 擬政見，這相信大家都能接受。

國民黨縣議員林義剛則說，江聰淵提出的政見很多都在執行中了，冬山河最主要的問題就是改善水質，現階段汙水接管率慢慢提升中，只要汙水能夠截流，就能從事鐵人三項或更多休閒運動產業。林籲江，畫圖很簡單，但實務上要執行需考慮法令上的一些現實面。