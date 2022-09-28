台中市議會今(28日)討論112年度民政、財政經濟部分總預算案，針對民進黨台中市議員指出，教育局和社會局施政不力，揚言凍結明年的預算，國民黨台中市議員李中提出數據表示，民進黨議員就是為了選舉與抹黑，惡意提出凍結預算訴求，真的是荒唐又不專業。

李中今在臉書粉專貼文表示，今天議會進行民政與財政經濟預算聯席審查的議程，剛剛聽到民進黨議員說：「因為台中市每年有100多件的兒虐通報案件，教育局和社會局施政不力，所以要凍結明年的預算。」李中對此不滿說，天啊！這樣的說法真的是荒唐又不專業。

李中接著指出，去年（110年）全國兒少通報案件總數是4萬3503件，平均每萬人通報件數是124件。六都平均每萬人通報件數：高雄176、桃園142、台南140，都高於全國平均；新北117、台中110、台北105，都低於全國平均。依照民進黨議員的「邏輯」，六都都超過百件，那六都的教育與社會經費預算，通通都要凍結囉？再請問，沒有預算要怎麼執行兒虐防制？再依照民進黨議員的「邏輯」，平均通報案件數第二低的台中，要被民進黨惡意冠上「兒虐之都」，那高雄、桃園、台南呢？超級兒虐之都？

李中甚至質疑，民進黨議員不僅不懂預算審查（審查編列的額數合理性），而且還不顧防制兒虐的重要性，單純就是為了選舉與抹黑，惡意提出凍結預算訴求，真的很不可取。拜託鄉親睜大眼睛，不要被片面資訊的說法（圖卡）欺騙唷。