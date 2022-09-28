富驊(5465)佈局高階伺服器及軍規網通產品有成，受惠於訂單增溫，且北美軍規網通設備大廠的新產品於第3季放量出貨，富驊總經理王駿東表示，富驊下半年會比上半年好，明年也會比今年好。

富驊高階伺服器產品經營多年，客戶群主要為歐美一線品牌大客戶，因應雲端時代來臨，富驊致力開發高效能機架式伺服器、刀鋒伺服器，及桌上型伺服器，伺服器產品線齊全，包含Purley、Whitley平台伺服器，在今年大環境不佳下，除Whitley平台產品訂單逆勢成長，富驊在第2季亦取得了新一代平台Eagle Stream的伺服器訂單，加上公司拿下全球前二大硬碟廠的新型存儲型伺服器訂單，這類高容積產品為雲端時代的主流產品，需求逐步提升，成為富驊今年獲利成長重要動能。

在POS系統上，富驊也掌握到市占率最高的日系一線品牌客戶訂單，訂單量大且穩定，近年更成功打入北美軍規等級網路訊號交換器產品供應鏈，成為少數指定供應商。

富驊今年上半年合併毛利率、營業淨利率、稅後淨利率分別為13.15%、6.16%、7.34%，呈現三率三升，其中第2季單季每股盈餘達0.57元，累計上半年每股盈餘為0.99元，由於主要客戶第2季產品庫存逐漸消耗後，第3季開始訂單需求回溫，且北美軍規網通設備大廠的新產品於第3季放量出貨，富驊8月合併營收3.77億元，較上月成長21.07%，累計前8月合併營收為29.2億元，法人預估，富驊前8月每股盈餘為1.29元。

由於高階伺服器需求持續發酵，且軍規網通產品放量出貨，富驊對第4季訂單掌握度高，王駿東表示，富驊下半年會比上半年好，明年也會比今年好。