根據調查顯示，89%的醫療保健機構因疫情加快數位轉型的腳步。長期專注於務實創新的戴爾科技集團攜手台北榮民總醫院，從現代化科技、數位互聯員工、線上醫療、個人化精準醫療四大面向，打造現代化健康大數據AI平台。台北榮總雖不是第一家建置大數據平台的醫療機構，透過雙方的合作卻是在最短時間內，最快收穫數據（data）價值效益的醫療機構。到目前為止，已協助醫院提升33%的醫學論文量、醫學論文分數高出平均3倍、提高臨床用藥精準度以延長癌症3年與5年的存活率，以及透過大數據分析，以不同排列組合，計算出個人化最適COVID-19疫苗施打方案，提高疫苗保護力。

台灣戴爾科技集團總經理廖仁祥表示：「我們的醫療產業客戶正面臨複雜挑戰，像是對於效率與安全性要求極高的遠端醫療與照護、新的診斷醫學、隨需隨取的臨床資訊等需求。根據調查，74%的醫療保健機構對於數據與AI工具深具信心，相信兩者將成為疾病治療的關鍵。全台將近50%的醫學中心均採用戴爾科技集團解決方案，協助加速智慧醫療轉型。」

廖仁祥指出，很榮幸透過建立以數據為本的AI基礎架構環境，整合結構化與非結構化的數據儲存、提升存取數據分析，協助台北榮總快速開發出各種智能化應用，以最快速度享受數據帶來的各項優勢與好處。這也顯現出，台北榮總在數位轉型過程中，堅持以數據為核心，再輔以到位的技術、流程與人才技能，培養出韌性體質，以敏捷彈性的數據架構，強化永續營運競爭力。

台北榮總民總醫院大數據中心負責人朱原嘉博士表示：「數據已成為醫療保健機構獲得完整患者視圖的關鍵資產。以往我們遇到的挑戰是數據散落各處，讓醫師難以取得醫療大數據進行臨床研究，影響醫學論文產量的質量。因此，我們選擇與戴爾科技集團合作，透過建立一個大數據整合基礎架構，打造流通無縫的數據池，讓各種數據能夠儲存在同一處，透過AI與機器學習，達到醫療智能化，並將這些數據轉化為具有高價值的洞察資訊，不僅大幅提升論文質量，更幫助醫師進行精準診斷、精準用藥，進而為患者做出改變生活的醫療決策，這就是我們邁向未來智慧醫療的終極目標。」

台北榮總透過AI數據平台的建置，也部署聯邦式學習（federal learning），讓數據留在醫院本地端、權重在雲端的模式，以邊際與AIoT等終端裝置收集病患的血壓值、心律管理、生理資訊量測等數據，再透過自動化分析工具提供有價值的資訊給醫生，以加速診療判斷。如此，不僅可提升精準醫療品質，更能夠消弭員工的數位落差。

此外，在全球資訊戰愈來愈嚴重之時，為了進一步保護病患隱私與個資，台北榮總未來期望能夠建置避風港計畫（Sheltered Harbor Program），強化資安韌性，為機密關鍵資訊提供堡壘型的完備防護，讓醫療服務不中斷。