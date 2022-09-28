華航(2610)今天首架「皮卡丘彩繪機CI」正式亮相，總經理高星潢表示，客運部分，「0＋7」後目前每天訂位人數都有增加，11月、12月旅客相當多，爆滿程度超過5成；貨運部分，雖然面臨全球清庫存情況，但高星潢指出，古時候有一句話叫「否極泰來」，存貨用完總會有一個時間點會開始補貨，目前觀察第四季是有機會貨量會回升。

高星潢指出，7月時候就說過，華航增加50％的航班，但旅客訂位會比較慢發生，隨著0+7的開放，準備會是在一到兩個月之後，所以，華航鎖定時間在12月，以目前每周300班航班量，如果訂位不夠必要時會再加班，要看市場的反應。

至於星宇航空新品牌來勢洶洶，是否瓜分市場，高星潢認為，華航競爭者不是只有在國內，而是全世界，華航是一個國際性的航空公司，所以星宇只會認為它是一個競爭者而已，並沒有所謂特別期待，因為華航一直都在競爭。

先前疫情期間暫停的一些航點，高星潢表示，看市場需求都陸續在恢復，過去疫情期間一、兩周才飛的航點，現在幾乎每天一班或兩天一班。

至於票價，因為成本增加且供需帶動，票價是有走高情況，預期一段時間後會恢復到正常，不過還是要看當時油價、通膨影響以及市場機制。

華航「皮卡丘彩繪機CI」今日正式出廠亮相，這是台灣第一架寶可夢彩繪機，也是華航歷來色彩最繽紛的彩繪機，歷時21天完成全機彩繪，並推出專屬的寶可夢機上用品。10月2日首航台北松山-東京羽田，未來會投入東北亞及東南亞航點。

「皮卡丘彩繪機CI」噴漆工序使用多達36種漆料色彩，機身底色配合華航企業識別色系及飛機尾翼的紅梅揚姿，以粉橘、粉紅及粉紫色堆疊，漸層營造出黎明將至的星空；11隻寶可夢躍上機身兩側，包括飛翔皮卡丘、謝米、青綿鳥、波克基斯、食夢夢、胖丁、卡比獸、呆呆獸、熊寶寶等。另外機頭、機腹、機翼及引擎還有隱藏彩蛋。