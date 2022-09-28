為兼顧中央銀行升息之貨幣政策目標及減輕民眾房貸款資金壓力，財政部協調各公股銀行，青安貸款基準利率維持減半碼調升至本年底止，以持續協助民眾購屋安家。截至本(111)年8月底止已協助32萬9309戶無自有住宅家庭購屋，核貸金額達新台幣1兆3592億元，提供民眾購屋資金需求。

為協助無自有住宅家庭購屋安家，財政部99年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」(青安貸款)，由台灣銀行等8家公股銀行配合辦理，並以中華郵政公司2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率(下稱基準利率)加碼計息。

財政部表示，青安貸款利率選擇包括一段式、二段式機動利率及混合式固定利率三種，基準利率按中華郵政公司自111年9月28日調升半碼為1.345%。青安貸款現行利率依基準利率併減碼優惠至本年底，民眾可依資金狀況及還款規劃擇適辦理，惟貸款利率計息方式一經選定不得要求變更。