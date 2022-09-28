延宕近20年的台中市市政路延伸案，第一標工程28日動工，市長盧秀燕表示，市政路延伸工程經歷許多困難，短短2公里道路工程經費高達69億多元，感謝上百位地主的成全與議會支持預算，第一標預計2024年底完工、全線2025年通車，未來將可紓解台灣大道、工業區周邊交通壅塞問題，帶動產業發展。

市政路延伸從2005年開始進行都市計畫變更，當時畫定的路線從環中路口延伸至工業區，2008年啟動先期規畫及可行性評估，台中市府並於2014年爭取到中央生活圈補助經費，卻因期間工程推動遭遇多重困境而停滯，盧秀燕就任後，2019年重啟計畫並重新核定，採分年分期編列經費開工。

盧秀燕表示，市政路延伸是市民期待許久的重要建設，也是她競選時提出的重要政見，這條路只有短短2公里，卻因位在台中市黃金地段，工程預算高達69億多元，土地徵收費也達34億多，市府團隊與地主們持續溝通、協調，終於獲得同意。

建設局長陳大田指出，市政路延伸工程經費達69億多，市府克服財政問題，獲營建署補助79％，至於34億元的徵收經費則由市庫全部負擔，在市府團隊努力下，協議價購比例達99.5％；這條路經過高速公路、高鐵及筏子溪等，工程難度相當高。

市政路延伸工程第一標從工業區一路沿東大溪到安和路，預計2024年底完工，雙向主線各有2個快車道及單車道、混合車道，周邊合併施作安學橋，陳大田強調，工程規畫講究生態景觀，將採部分箱涵、部分生態開口的方式施工，讓東大溪生態水域能呈現，同時秉持人本環境、水岸空間設計，也帶入低碳城市的生活概念。

盧秀燕強調，市政路延伸分成兩標進行，是希望讓建設加速、更有效率。建設局說，第二標工程為安和路至環中路段，目前用地取得已完成85％，預計2025年完工，未來可有效紓解台灣大道、朝馬路及五權西路、向上路車潮，並串連台中工業區、精密機械園區與中科園區，蓬勃產業。